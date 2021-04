© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rotto il finestrino di un'auto in sosta per poterla aprire e rubare all'interno: è successo ieri sera in piazza Santa Maria Maggiore. Le pattuglie del commissariato Viminale ed Esquilino, intervenute immediatamente a seguito di segnalazione al 112, hanno arrestato E.S., marocchino di 36 anni. Messo a disposizione dell'autorità giudiziaria l'uomo, con precedenti di polizia, dovrà rispondere di furto aggravato. (Rer)