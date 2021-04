Polonia: fonti stampa, Moderna sceglie Varsavia per l'apertura di un centro servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moderna, uno dei produttori di vaccini contro il coronavirus, ha scelto la capitale della Polonia per l'apertura di un centro servizi globale. Lo rivela il portale di informazione economica "Puls Biznesu". La società statunitense ha scelto Varsavia per un centro che si occuperà tra le altre cose di "finanze, vigilanza sulla sicurezza dei farmaci, risorse umane, digitalizzazione e compliance", secondo quanto scrive il portale. E' già in corso in Polonia il reclutamento di personale da parte di Moderna, che è alla ricerca di varie competenze. Secondo la valutazione di "Puls Biznesu", il centro avrà bisogno di un personale minimo di 150 persone, fino a un massimo di 300. (Vap)