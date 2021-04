Infrastrutture: Egitto, a luglio inizio lavori per linea ferroviaria con il Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizieranno a luglio i lavori per una nuova linea ferroviaria per collegare l’Egitto con il Sudan. Il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel al Wazir, ha annunciato che la lunghezza della ferrovia sarà di 450 chilometri. Il periodo di realizzazione è di tre anni a partire dal prossimo luglio, per un costo stimato di 5 miliardi di sterline egiziane (circa 270 milioni di euro). Il ministro ha spiegato, in dichiarazioni alla stampa, che esiste un piano più ampio per collegare l'Egitto con il Sudan via terra. Il collegamento ferroviario tra i due Paesi, in base a questo progetto, permetterà a un passeggero di salire alla stazione di Sidi Gaber di Alessandria e di scendere a Khartoum senza mai fermarsi. Questa linea verrà, ha detto Al Wazir, verrà utilizzata per il trasporto di passeggeri e merci tra i due paesi. (Cae)