Alitalia: Giorgetti, trattative in corso anche in queste ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trattative a livello europeo per il futuro di Alitalia “sono in corso anche in queste ore e l’obiettivo del governo è di provare ad individuare un nuovo vettore di proprietà pubblica che sappia giocare un ruolo per gli interessi nazionali ma che abbia anche un equilibrio economico aziendale”. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione, davanti alle commissioni riunite Attività produttive Camera e Industria del Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero. (Rin)