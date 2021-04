Città metropolitana Roma: Zotta, con progetto Smart-Mr territori sempre più ecologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il progetto europeo Smart-Me che negli ultimi cinque anni ha contribuito ad approfondire la conoscenza delle misure sostenibili da adottare per migliorare le politiche della mobilità e dei trasporti nelle aree metropolitane. Lo afferma in una nota il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Teresa Zotta. "Durante i 7 workshop e la conferenza finale, dieci partner provenienti da otto regioni metropolitane (Oslo, Göteborg, Helsinki, Budapest, Lubiana, Roma, Porto e Barcellona) hanno condiviso le proprie esperienze sulla pianificazione dei trasporti e della mobilità, presentato esperienze pratiche ed elaborato raccomandazioni politiche. Nel corso delle varie fasi sono stati coinvolti anche gli stakeholder locali (Regione Lazio, Atac, Roma Servizi per la Mobilità, Università la Sapienza, Trenitalia, Istituto Nazionale di Urbanistica) che hanno contribuito a raccogliere informazioni sulla situazione del territorio e a fornire soluzioni ai problemi emersi", si legge nella nota. (segue) (Com)