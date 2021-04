Imprese: oggi il webinar “Sud-est asiatico, la nuova vetrina del made in Italy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi dalle 10 alle 11.30 si svolgerà il webinar “Sud-est asiatico, la nuova vetrina del made in Italy”, organizzato dall’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane con la compagnia digitale Italiaonline. L’obiettivo dell’incontro, rivolto alle aziende, è presentare l’accordo tra l’Ice e Lazada, la principale piattaforma di commercio elettronico thailandese, e Authentic Italy, la nuova vetrina del “Made in Italy” volta a promuovere le esportazioni nella regione del Sud-est asiatico. (Res)