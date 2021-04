Cina: coronavirus, nessun nuovo caso nella provincia dello Yunnan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia dello Yunnan, nella Cina sudoccidentale, dove alla fine di marzo erano emersi una serie di contagi trasmessi localmente, non ha riportato alcun nuovo caso di contagio. Lo ha dichiarato oggi, 15 aprile, la Commissione sanitaria provinciale. Tre pazienti sono stati curati e dimessi dall'ospedale e tre casi asintomatici, compresi due importati, mercoledì non erano più sotto osservazione medica, ha reso noto l'istituto. Un totale di 85 casi confermati, di cui quattro importati, così come 24 casi asintomatici sono in trattamento o sotto osservazione medica in ospedali designati della provincia. (Cip)