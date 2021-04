Usa: Trump attacca le repubblicane Murkowksi e Cheney

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha diffuso una nota ieri, 14 aprile, annunciando di essere pronto a spendersi attivamente contro le campagne di rielezione die suoi avversari interni al Partito repubblicano. L'ex presidente si è scagliato in particolare contro la senatrice dell'Alaska Lisa Murkowksi e la deputata Liz Cheney: entrambe hanno spesso votato contro l'amministrazione Trump, hanno sostenuto l'impeachment a suo carico dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio, ed hanno già annunciato che si opporrebbero ad una candidatura di quest'ultimo alle elezioni presidenziali del 2024. "La senatrice Lisa Murkowksi ha reso noto che sta ancora considerando se ricandidarsi al Senato per l'Alaska. In altre parole, ha tutta l'intenzione di ricandidarsi. Non sarebbe grandioso?", ha scritto il presidente nella nota. Quanto a Cheney, Trump l'ha definita "pazza", ed ha scritto che "è così in basso nei sondaggi in Wyoming, che potrebbe vincere solo se un gran numero di candidati dividessero il voto conservatore. Speriamo non succeda: darò presto il mio endorsement!", ha scritto l'ex presidente. (Nys)