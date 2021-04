Giappone: Covid, Tokyo annuncia sforzi straordinari in vista delle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, si è impegnata ieri, 14 aprile, ad assumere misure straordinarie per contenere i contagi da coronavirus nella capitale del Giappone entro l'apertura delle Olimpiadi estive in programma tra 100 giorni, il prossimo 23 luglio. "Non vedo l'ora di ammirare gli atleti dal Giappone e dall'estero, che si sono allenati così duramente, dar vita a magnifici giochi a 100 giorni da oggi", ha dichiarato Koike nel corso di una cerimonia presso la sede del governo metropolitano. Il Giappone, così come diversi altri Paesi asiatici, è alle prese da giorni con un sensibile aumento dei contagi da coronavirus. La scorsa settimana il governo è stato costretto a varare nuove misure di contenimento pandemico a Tokyo, Osaka e Kyoto, e ieri sono stati segnalati nella capitale 591 nuovi casi di contagi, il dato peggiore dalla revoca dello stato di emergenza, lo scorso 21 marzo. Per la prima volta dallo scorso 28 gennaio, sull'intero territorio del Giappone sono stati segnalati oltre 4mila casi nell'arco di 24 ore. (segue) (Git)