Giappone: Covid, Tokyo annuncia sforzi straordinari in vista delle Olimpiadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha iniziato ieri, 14 aprile, il conto alla rovescia di 100 giorni per l'apertura delle Olimpiadi estive di Tokyo, in un clima di forte incertezza causato dal nuovo peggioramento del quadro pandemico nel Paese. Le Olimpiadi di Tokyo inizieranno il prossimo 23 luglio, a seguito di un rinvio di un anno: una misura senza precedenti adottata proprio a causa della pandemia di coronavirus. Ai Giochi prenderanno parte oltre 10mila atleti da tutto il mondo, ma per prevenire la diffusione del virus, l'evento è stato completamente ripensato sul piano logistico, a cominciare dalla chiusura dell'evento agli spettatori internazionali. La staffetta della fiaccola olimpica, iniziata in Giappone il mese scorso, a già segnalato le difficoltà di organizzare un evento nel pieno di una crisi sanitaria globale. Ieri la staffetta ha attraversato la prefettura di Osaka, ma l'itinerario è stato modificato a causa del forte aumento die contagi in quella città, dove ieri sono stati registrati mille nuovi casi di contagio. L'opinione pubblica giapponese, frattanto, resta scettica in merito all'opportunità di tenere i Giochi nell'attuale contesto nazionale e globale. (segue) (Git)