Imprese: la joint venture LG-GM realizzerà un secondo stabilimento nel Tennessee

- Ultium Cells, la joint venture tra il produttore di batterie sudcoreano LG Energy Solutions Ltd e il costruttore di automobili statunitense General Motors Corp., realizzerà il suo secondo stabilimento per la produzione di batterie nello Stato Usa del Tennessee, per aumentare la produzione in risposta alla maggiore domanda da parte dei costruttori di automobili elettriche. Lo riferiscono fonti aziendali citate dalla stampa sudcoreana. Ultium Cells ha scelto il Tennessee per il suo secondo stabilimento negli Usa, che sarà simile a quello da 2,3 miliardi di dollari in corso di realizzazione nell'Ohio. Le due aziende annunceranno formalmente il relativo investimento domani, 16 aprile. LG Energy Solutions, interamente controllata da LG Chem Ltd., aveva già annunciato il mese scorso l'intenzione di investire 5mila miliardi di won (4,5 miliardi di dollari) per espandere la sua capacità di produzione di batterie negli Stati Uniti entro il 2025. LG Energy Solutions opera già uno stabilimento per la produzione di batterie agli ioni di litio nel Michigan. (Git)