Usa: Democratici pronti a presentare disegno di legge per ampliare la Corte Suprema

- La maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti Usa si prepara a presentare un disegno di legge che amplierebbe la Corte Suprema Usa, con l'aggiunta di ben quattro nuovi giudici di nomina politica, che andrebbero ad affiancare i nove giudici di nomina presidenziale. Il disegno di legge potrebbe essere presentato proprio oggi, 15 aprile, e ha come primo firmatario il deputato Jerry Nadler di New York, presidente della commissione Giustizia della Camera; Hank Johnson, della Georgia; e Mondaire Jones. Il primo promotore del disegno di legge al Senato è invece Ed Markey, del Massachusetts. Se approvato, il disegno di legge porterebbe a 13 il numero dei giudici della Corte Suprema, alterandone radicalmente la struttura per la prima volta dall'inizio del XX secolo. Al Congresso spetta il potere di definire il numero dei giudici della Corte Suprema. Durante il suo mandato quadriennale, l'ex presidente Donald Trump è stato in grado di nominare tre dei nove giudici della Corte: l'ultima, Amy Coney Barrett, è stata nominata da Trump alla morte della progressista Ruth Bader Ginsburg, due mesi prima delle elezioni presidenziali dello scorso novembre: la decisione di Trump di procedere alla nomina, nonostante le elezioni imminenti, aveva suscitato un coro di sdegno da parte dei Democratici, che affermano di essere giustificati nella loro iniziativa proprio dall'operato di Trump. L'ampliamento della Corte Suprema è però un tema estremamente delicato, tanto che l'attuale presidente, Joe Biden, ha rifiutato più volte di esprimersi apertamente nel merito durante la campagna elettorale dello scorso anno. (segue) (Nys)