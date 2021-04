Usa-Russia: Washington pronta a varare nuove sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si prepara a varare nuove sanzioni ai danni della Russia, in risposta a presunti tentativi di interferenza elettorale e ad una vasta campagna di attacchi informatici ai danni di agenzie federali Usa, attribuita dalla comunità d'intelligence statunitense proprio a Mosca. Secondo le anticipazioni dell'emittente "Cnn", le sanzioni potrebbero includere il congelamento di asset e l'espulsione di una decina di funzionari russi dagli Stati Uniti. Le sanzioni, anticipate per settimane da fonti della Casa Bianca, rappresenteranno la prima azione di rappresaglia formale degli Usa agli attacchi informatici, risalenti alle fine dello scorso anno e battezzati "SolarWinds", dal nome dell'azienda texana identificata come principale punto d'accesso degli hacker responsabili delle violazioni informatiche. L'attacco avrebbe interessato almeno nove agenzie federali Usa: secondo l'intelligence statunitense si è trattato di una vasta operazione tesa a violare segreti di Stato. Il mese scorso funzionari Usa hanno anche accusato il presidente russo, Vladimir Putin, d'aver autorizzato operazioni tese ad influenzare l'esito delle elezioni presidenziali dello scorso novembre, anche se proprio il governo federale ha definito quelle dello scorso novembre le elezioni "più sicure nella storia degli Stati Uniti". (segue) (Nys)