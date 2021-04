Usa-Russia: Washington pronta a varare nuove sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidenti di Stati Uniti e Russia, rispettivamente Joe Biden e Vladimir Putin, hanno avuto un colloquio telefonico martedì 13 aprile, durante il quale il primo ha proposto un incontro "in un Paese terzo" nei mesi a venire per discutere tutte le questioni aperte nelle relazioni bilaterali. Lo rende noto la Casa Bianca in una nota. I due hanno parlato di una serie di questioni regionali e globali, incluso l'intento comune di perseguire, a partire dall'estensione del Trattato Nuovo Start, "un dialogo strategico su temi quali il controllo degli armamenti e gli emergenti problemi di sicurezza". A questo proposito, Biden ha chiarito "che gli Stati Uniti agiranno fermamente in difesa dei loro interessi nazionali e in risposta ad azioni della Russia come gli attacchi informatici e le ingerenze elettorali". Il presidente Usa ha anche sottolineato "il fermo impegno degli Stati Uniti verso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina", dicendosi preoccupato per "l'improvviso incremento rafforzamento delle posizioni militari russe nella Crimea occupata e al confine con l'Ucraina". Biden ha quindi invitato la Russia ad agire per alleviare le tensioni e ha ribadito l'obiettivo di perseguire relazioni "stabili e prevedibili" con Mosca, in linea con gli interessi degli Stati Uniti (Nys)