Ue: Kammer (Fmi), aumentare investimenti pubblici, no ad austerità

- Per stimolare la ripresa dell'Ue dalla crisi del coronavirus, gli Stati membri devono aumentare gli investimenti pubblici e il Patto di stabilità e crescita deve essere riformato. “Non è il momento per misure di austerità, che arriveranno soltanto dopo la crisi”. È quanto afferma il diretto per l'Europa del Fondo monetario internazionale (Fmi), Alfred Kammer, secondo cui, per la ripresa dell'Ue, “la Germania può fare di più e deve fare di più”. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, l'economista tedesco dichiara che “il consiglio più importante” dell'Fmi ai governi degli Stati membri è “fare di tutto per preservare la struttura dell'economia durante la crisi, in modo che possa crescere di nuovo dopo il coronavirus”. La crescita è, infatti, un fattore essenziale per la sostenibilità del debito. Nella situazione attuale, prosegue Kammer, invece dell'austerità, “è meglio contrarre più debito che troppo poco”. L'obiettivo è “prevenire danni duraturi all'economia”. Per tale motivo, l'Fmi sostiene i piani della Commissione europea per la riforma del Patto di stabilità e crescita. In particolare, Kammer osserva: “Le regole dell'Ue sul debito devono essere riformate, sono diventate troppo complessi, rendendo difficile esservi conformi”. L'Fmi sostiene, quindi, per l'Ue regole di bilancio che si adattino alla “mutata realtà delle finanze pubbliche” e tengano maggiormente conto dei tassi di interesse. Come evidenziato da Kammer, infatti, “da un lato, i tassi di interesse sono più bassi che mai e, dall'altro, le montagne del debito sono più alte che mai”. (Geb)