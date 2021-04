Usa-Afghanistan: colloquio Biden-Ghani, focus su future relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo dell'Afghanistan Ashraf Ghani, durante il quale le parti "hanno discusso della prosecuzione della forte partnership bilaterale dopo la partenza delle truppe Usa dal Paese e ribadito il comune rispetto e la gratitudine per i sacrifici fatti dalle forze statunitensi, insieme agli alleati Nato e ai partner operativi, come pure dal popolo afghano e dai militari afghani negli ultimi 20 anni". Lo rende noto la Casa Bianca. Il capo dello Stato Usa ha inoltre sottolineato che "gli Stati Uniti continueranno a sostenere il popolo afghano, anche attraverso assistenza umanitaria, per lo sviluppo e la sicurezza". I due presidenti "hanno riaffermato la loro comune convinzione che deve essere fatto ogni sforzo per raggiungere un accordo politico in modo che il popolo afghano possa vivere in pace", conclude la relativa nota ufficiale. (Nys)