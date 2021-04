Brasile: ordine avvocati accusa Bolsonaro omicidio e crimini contro l'umanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i vari punti elencati, l'Oab sottolinea che il presidente non ha adempiuto al suo dovere di cura della salute pubblica e, allo stesso tempo, ha cercato sistematicamente di impedire l'adozione di misure adeguate per combattere il Covid-19 nel Paese. I giuristi sottolineano che Bolsonaro ha violato la Costituzione il che consentirebbe l'impeachment del presidente. Per l'Oab il capo dello Stato avrebbe violato il suo dovere di cura della salute pubblica, previsto dall'art. 23 della Costituzione, creando una serie di ostacoli. Un esempio, secondo la commissione, è stato il veto imposto dal presidente su 25 disposizioni di legge che stabiliscono l'uso obbligatorio di maschere in stabilimenti commerciali e industriali, templi religiosi, scuole e altri luoghi chiusi dove possono verificarsi agglomerati. (segue) (Brb)