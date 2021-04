Giappone-Corea del Nord: Tokyo ha perso contatti da anni con funzionario di collegamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le fonti consultate da "Kyodo", Mr. Y era una subordinata di "Mr. X", un funzionario di sicurezza nordcoreano di alto livello che era stato fondamentale nei preparativi per il primo summit bilaterale di alto livello tra i due Paesi tra il leader nordcoreano Kim Jong-il e il premier giapponese Junichiro Koizumi, nel 2002. L'ufficiale di collegamento scomparso avrebbe avuto un ruolo centrale anche nel raggiungimento dell'accordo bilaterale sottoscritto dai due Paesi a Stoccolma nel 2014, che doveva gettare le basi per risolvere la questione dei rapimenti di Stato. Proprio nel 2014, Mr. Y avrebbe informato il Giappone che due cittadini giapponesi spariti alla fine degli anni Settanta erano ancora vivi e si trovavano in Corea del Nord: si trattava di Minoru Tanaka, rapito all'età di 28 anni dopo essersi imbarcato su un volo da Vienna a Tokyo, e Tatsumitsu Kaneda, un giapponese di origine coreana collega di lavoro di Tanala. Ad oggi la lista ufficiale dei cittadini giapponesi rapiti dalla Corea del Nord include 17 nominativi; cinque giapponesi sono stati rimpatriati dal Nord a seguito del summit del 2002. (Git)