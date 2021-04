Afghanistan: Blinken, raggiunti nostri obiettivi compresa eliminazione Bin Laden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha evidenziato che Washington ha raggiunto tutti gli obbiettivi prefissi prima della missione in Afghanistan, compresa l’eliminazione dell’allora leader di Al Qaeda Osama Bin Laden. Parlando durante la conferenza stampa al termine della riunione della Nato in cui è stato deciso il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, il capo della diplomazia statunitense ha precisato: “Non crediamo che una presenza indefinita in Afghanistan sia nel nostro interesse”. E ha aggiunto: “Atri Paesi che hanno interessi" nel futuro dell'Afghanistan dovranno "aumentare" il loro impegno per pacificarlo.(Beb)