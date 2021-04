Americhe: Covid, si accende la polemica su iniziativa vaccinazione calciatori Conmebol (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori interrogativi emergono se si considera che il vaccino CoronaVac fino ad oggi è stato approvato solo in alcuni Paesi. Cile, Uruguay e Brasile lo stanno usando massicciamente nelle loro campagne di immunizzazione, ma paesi come l'Argentina, e la Bolivia ancora non l'hanno approvato. L'acquisizione dei vaccini da parte della Conmebol, per quanto frutto di una donazione, apre la discussione sul fatto che si sta facendo un'eccezione a quella che fino ad oggi in molti paesi era considerata una prerogativa degli Stati nazionali, come nel caso dell'Argentina. L'iniziativa si aggiunge inoltre a una serie di privilegi di cui godono gli sportivi professionisti anche in materia di permessi di spostamento ed esenzioni dalla quarantena nonostante sia dimostrato che possono rappresentare un indubbio vettore per la trasmissione del virus da un paese all'altro. Diversi giocatori della squadra argentina San Lorenzo sono risultati positivi al coronavirus di ritorno da una recente trasferta in Brasile. Si tratta di una situazione che non verrebbe evitata dal vaccino, che evita l'aggravarsi dell'infezione ma non il contagio. (segue) (Abu)