Argentina-Italia: incontro Guzman-Franco, focus su ristrutturazione debito e agenda G20

- I negoziati per la rinegoziazione del debito argentino con il Fondo monetario internazionale e il Club di Parigi e l'agenda della presidenza italiana del G20. Questi i principali punti al centro del colloquio tenuto oggi a Roma tra il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, e l'omologo italiano, Daniele Franco, secondo quanto riferisce una nota ufficiale di Buenos Aires. Il funzionario argentino ha aderito alla proposta della presidenza italiana del G20 di "definire azioni globali contro la pandemia Covid-19" e a favore "di una ripresa economica sostenibile che non escluda i paesi a reddito medio". In questo senso Guzman ha affermato che "l'Argentina e l'Italia continueranno a lavorare fianco a fianco in questa direzione". Il ministro argentino ha quindi ringraziato il suo omologo italiano per il colloquio definito "fruttuoso" e per "il sostegno ai negoziati internazionali fondamentali per continuare a ordinare la nostra economia". La visita del titolare del dicastero dell'Economia argentino si è svolta nell'ambito di un viaggio nel continente europeo iniziato domenica a Berlino e che lo porterà giovedì a Madrid e venerdì a Parigi come ultima tappa. (Abu)