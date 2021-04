Usa-Messico: ricompensa di 5 milioni di dollari per cattura capo del cartello di Jalisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato oggi l'impegno ad elargire una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto e/o alla condanna di Audias Flores-Silva, un membro di alto livello del cartello messicano Jalisco Nueva Generacion (Cjng). L'offerta, si legge in una nota ufficiale, rientra in "un approccio globale del governo alla lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata transnazionale a livello globale e in Messico". Flores-Silva, afferma il governo Usa, è "strettamente legato al leader del Cjng, Nemesio Ruben Oseguera-Cervantes, alias "El Mencho", che pure è incluso nel Programma di ricompensa per gli stupefacenti del Dipartimento di Stato (Nrp) con un'offerta di ricompensa fino a 10 milioni di dollari. Flores-Silva è accusato dal tribunale distrettuale di Columbia di aver trafficato cocaina ed eroina negli Stati Uniti. Grazie a questo programma, sostiene Washington, "più di 75 criminali transnazionali e principali trafficanti di stupefacenti sono stati assicurati alla giustizia dal 1986". Il Dipartimento di Stati ha pagato più di 130 milioni di dollari in premi per informazioni che hanno portato ad arresti. (Nys)