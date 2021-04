Brasile: procura chiede processo per illeciti amministrativi contro ex ministro Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura federale del Brasile ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex ministro della Salute, Eduardo Pazuello, del segretario della Salute dello stato di Amazzonia, insieme a tre funzionari del ministero della Salute e il capo della task force anti-covid in Amazzonia. Tutti sono accusati a vario titolo di illeciti amministrativi nell'ambito del collasso del sistema sanitario pubblico dello stato lo scorso gennaio che causò, tra le altre cose l'esaurimento delle scorte di ossigeno. Per la procura gli indagati non avrebbero combattuto come auspicabile la pandemia di coronavirus. (segue) (Brb)