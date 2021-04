Brasile: procura chiede processo per illeciti amministrativi contro ex ministro Salute (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura federale sottolinea che, più di un semestre dopo la prima ondata di Covid-19, le autorità federali e statali, nel dicembre 2020, avrebbero dovuto sviluppare e attuare piani di emergenza per nuove ondate di contaminazione. "Tuttavia, ciò che abbiamo visto è stata una serie di azioni illegali e omissioni che, nel loro insieme, hanno violato questi doveri e hanno contribuito alla gestione incontrollata della pandemia in Amazzonia, con il crollo della fornitura di ossigeno e la conseguente morte per asfissia dei ricoverati in ospedale pazienti", si legge nella denuncia. (Brb)