Fisco: Mandelli (FI), impensabile fare cassa su Flat tax autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo certi che nessuno al governo stia davvero pensando di aumentare al 23 per cento l'aliquota sulle partite Iva nel regime forfettario". Lo afferma il deputato e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni, Andrea Mandelli. "I lavoratori senza tutele - prosegue il parlamentare in una nota - stanno soffrendo in modo drammatico le conseguenze economiche del Covid. Forza Italia si è battuta per loro ottenendo tra le altre cose, nell'ultima manovra, l'esonero contributivo e l'istituzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale in favore dei professionisti, un vero e proprio ammortizzatore sociale. Non è pensabile che ora si immagini di poter fare cassa su di loro". (Com)