Afghanistan: Blinken, non dimenticheremo sostengo alleati, nostro impegno continua

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha assicurato che gli Stati Uniti continueranno a “fornire assistenza alle forze militare afghane”. Blinken ha parlato durante la conferenza stampa al termine della riunione a Bruxelles in cui è stato deciso il ritiro della truppe Nato dal Paese. “Continueremo a sostenere il governo e il popolo afghano", ha aggiunto il capo della diplomazia di Washington. "Non dimenticheremo mai il sostegno che gli Stati Uniti hanno ricevuto dall'Alleanza in ogni passaggio”, ha proseguito, per poi concludere dicendo: "Nessun Paese può raggiungere da solo ciò che l'Alleanza riesce a ottenere".(Nys)