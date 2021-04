Ucraina: Stoltenberg, Nato sostiene integrità e sovranità Kiev, Russia fermi provocazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati chiedono alla Russia di fermare le tensioni e le provocazioni ai confini ucraini. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa. "Oggi, i ministri della Nato hanno anche affrontato il rafforzamento militare della Russia in Ucraina e dintorni. Questo è il più grande ammasso di truppe russe dall'annessione illegale della Crimea nel 2014. Ed è parte di un modello più ampio di azioni aggressive russe, che solleva preoccupazioni molto serie", ha detto. "Gli alleati sostengono pienamente la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. E chiediamo alla Russia di diminuire le tensioni immediatamente e di fermare il suo schema di provocazioni aggressive e di rispettare i suoi impegni internazionali", ha aggiunto. "L'incontro di oggi è un'importante dimostrazione della nostra unità. E in questo mondo complesso e più competitivo, dobbiamo continuare a rafforzare la Nato", ha concluso. (Beb)