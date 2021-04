Donbass: fonti stampa turche, Usa annullano invio navi nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti avrebbero annullato l’invio di due navi militari nel Mar Nero, destinate ad operazioni di sostegno all’Ucraina a fronte delle crescenti tensioni con le forze militari russe nel Donbass. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu” citando fonti diplomatiche. In particolare la prima nave, che sarebbe dovuta transitare in queste ore attraverso il Bosforo, non ha fatto tappa nell’area come previsto. Secondo la convenzione di Montreux, firmata nell'omonima cittadina svizzera nel 1936 da Turchia, Francia, Grecia, Romania, Regno Unito e Unione Sovietica, le autorità di Ankara devono essere informate otto giorni prima del passaggio di eventuali navi militari attraverso lo stretto dei Dardanelli.(Tua)