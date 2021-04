Usa: Johnson & Johnson, benefici vaccino superano qualsiasi rischio di trombosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica statunitense Johnson & Johnson sta esaminando tutte le segnalazioni di eventi avversi associati al suo vaccino contro il coronavirus per appurare se ci sono altri casi di trombosi. Lo ha detto il dottor Aran Maree, direttore medico per i prodotti farmaceutici presso il ramo dell’azienda che produce il vaccino Janssen, il preparato di J&J, citato dall’emittente “Cnn”. “Vorrei ribadire che, sulla base dei dati attuali, si ritiene che il bilancio rischi-benefici complessivo per il nostro vaccino sia positivo per la popolazione per la quale è autorizzato", ha detto Maree. “Sosteniamo fortemente la consapevolezza sulla sintomatologia di questo evento molto raro, nonché raccomandazioni per garantire la corretta diagnosi, trattamento e segnalazione da parte degli operatori sanitari", ha aggiunto. Il comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) sta esaminando i rapporti sui coaguli di sangue registrati nelle ultime ore per determinare se modificare la guida sull'uso del vaccino Janssen.(Nys)