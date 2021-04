Brasile: procura chiede processo per illeciti amministrativi contro ex ministro Salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque in particolare le irregolarità principali di cui vengono accusati l'ex ministro e gli altri amministratori tra cui: ritardi e lentezza da parte del ministero della Salute nell'invio di personale per diagnosticare e mitigare una nuova ondata di covid-19 in Amazzonia, incapacità di monitorare la domanda di ossigeno medicale e di adottare misure efficaci e tempestive per evitare carenze, ritardo nell'adozione di misure per il trasferimento dei pazienti in attesa di un posto letto, assenza di misure di isolamento sociale e pressione per l'utilizzo da parte dei medici del cosiddetto "trattamento precoce", mix di medicinali tra cui l'antibiotico azitromicina, l'antivirale clorochina e il vermifugo invermectina la cui non efficacia contro la Covid è stata confermata dalla comunità scientifica internazionale. (segue) (Brb)