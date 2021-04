© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Conferenza stampa di "Presentazione dell'intervento di trapianto innovativo, primo al mondo su paziente post Covid-19", effettuato presso Sapienza-Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea". Aula Magna del Rettorato della Sapienza, Roma (ore12.30)- Fratelli d'Italia effettuerà un presidio per chiedere la riapertura dell'Ospedale San Giacomo. Saranno presenti esponenti di Fratelli d’Italia. Via di Ripetta, Roma (ore 14)- Webinair "La ripresa del trasporto aereo in sicurezza, un anno di collaborazione tra Aeroporti di Roma e Inmi Lazzaro Spallanzani" (ore 15)- Digital Magics e Lazio Innova presentano "Magic Wand Sustainability Showcase", evento di presentazione delle startup finaliste nell’omonimo programma di accelerazione (ore 16)- Consegna dei 55 diplomi del Corso per Caregiver, promosso dalla Asl Roma 1 e dalla Comunità di Sant’Egidio. Sala Benedetto XIII a via di San Gallicano 25a, Roma (16.30) (Rer)