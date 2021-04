Afghanistan: M5s, abbiamo lavorato per questa svolta epocale, importante ruolo Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo a una svolta epocale e, per questo, vogliamo fare un plauso al lavoro del nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: dal primo maggio, infatti, l'Italia inizierà un piano di ritiro delle proprie truppe dall'Afghanistan. Un piano di rientro che dovrebbe concludersi l'11 settembre, data emblematica, a dimostrazione che siamo alla chiusura di una fase globale. In questi anni abbiamo sempre auspicato, e lavorato, affinché si giungesse al ritiro del nostro contingente quindi, oggi, ci dichiariamo più che soddisfatti". Lo dichiarano in una congiunta i deputati del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri e Difesa. "Vogliamo - aggiungono i parlamentari - sottolineare anche l'importante impegno svolto dal contingente italiano, sempre supportato dal ministero della Difesa, che in questi anni si è battuto sul campo e dato un grande supporto alle donne e uomini afghani per il ripristino della normalità e per la stabilizzazione del Paese. Come non ricordare i nostri servitori dello Stato che in Afghanistan hanno perso la vita... Se oggi le forze della Nato riescono a dialogare con i talebani - concludono gli esponenti del M5s - è grazie anche alla decisiva presenza dell'Italia, sempre più protagonista nello scenario internazionale. Si chiude una fase: è l'ora di riaccogliere le nostre Forze armate e di farle rientrare finalmente in Italia". (Com)