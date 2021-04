Afghanistan: Nato, conclusione missione in quadro rinnovato sostegno a processo pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conclusione della missione Resolute Support della Nato avviene sullo sfondo di un rinnovato sostegno regionale e internazionale per il progresso politico verso la pace. E' quanto si legge nella dichiarazione del Consiglio Nord Atlantico sull'Afghanistan. "Nel 2001, gli alleati hanno invocato l'articolo 5 del Trattato di Washington per l'unica volta nella storia della Nato e sono andati in Afghanistan insieme a obiettivi chiari: affrontare al-Qaeda e coloro che hanno attaccato gli Stati Uniti l'11 settembre e impedire ai terroristi di usare l'Afghanistan come un rifugio sicuro per attaccarci. Nei decenni successivi, attraverso l'investimento di sangue e tesori, e in collaborazione con la Repubblica islamica dell'Afghanistan e le sue forze di sicurezza, abbiamo lavorato insieme per raggiungere questi obiettivi", hanno scritto. "Alla luce di ciò e riconoscendo che non esiste una soluzione militare alle sfide che l'Afghanistan deve affrontare, gli alleati hanno stabilito che inizieremo il ritiro delle forze della Missione Resolute Support entro il primo maggio. Questo ritiro sarà ordinato, coordinato e deliberato. Prevediamo di completare il ritiro di tutte le forze statunitensi e della Missione Resolute Support entro pochi mesi. Qualsiasi attacco talebano contro le truppe alleate durante questo ritiro riceverà una risposta energica", hanno spiegato. (segue) (Beb)