Afghanistan: Stoltenberg, ritiro non è fine, ma inizio nuovo rapporto

- Questa non è la fine, ma l'inizio di un nuovo rapporto con l'Afghanistan. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa. "Tutti gli alleati hanno concordato con la dichiarazione che dice chiaramente che abbiamo deciso di avviare il ritiro" delle truppe dall'Afghanistan "a partire dal primo maggio e che si concluderà in pochi mesi. Lo abbiamo deciso e adottato", ha detto. "Questa decisione comporta dei rischi e richiede che rimaniamo concentrati sull'Afghanistan" a partire dal fatto che il ritiro sia "sicuro". Nella dichiarazione si specifica che "se i Talebani ci attaccano, noi risponderemo in modo deciso". Ma il ritiro significa iniziare a lavorare "per aprire un nuovo capitolo" perché "ci sono molti modi per sostenere il Paese" in quanto ci sono strumenti "diplomatici, economici", di aiuto allo sviluppo "così da continuare a dare sostegno all'Afghanistan". Quindi la decisione di oggi degli alleati "non è la fine, ma è l'inizio di un nuovo rapporto". Tutto questo "dopo 20 anni di presenza militare" in Afghanistan a cui "gli alleati pongono fine". (Beb)