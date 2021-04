Afghanistan: Stoltenberg, ottenuto molto, Paese diverso da 20 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di ora è un Afghanistan diverso da quello di 20 anni fa. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Il mio messaggio negli ultimi mesi" dopo l'accordo tra Usa e Talebani "è stato che avevamo un dilemma" sul rimanere o lasciare il Paese. "Ci siamo consultati per diversi mesi, ma dovevamo prendere una decisione. Ci siamo consultati, abbiamo discusso, e abbiamo preso la decisione insieme", ha detto. "Siamo stati in Afghanistan per 20 anni" e "abbiamo ottenuto molto" con gli afgani. "Abbiamo costruito le forze nazionali afgane" e "continueremo a sostenerle anche se lasciamo il Paese". Inoltre, "abbiamo aiutato gli afgani a fare progressi sociali ed economici significativi. E' un Afghanistan totalmente diverso da quello di 20 anni fa", ha aggiunto. Ora c'è "un processo" di pace "che sta andando avanti". Infine, "non sto dicendo che sia facile o privo di rischi, ma che tutti gli alleati sono stati concordi e hanno deciso di avviare entro il primo maggio il ritiro" delle truppe. (Beb)