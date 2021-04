Ucraina: Austin, preoccupati per provocazioni russe al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano molto preoccupati e “continuano a monitorare molto da vicino le attività” all’ confine ucraino, dove la Russia ha iniziato ad accumulare forze militari, così come in Crimea. Lo ha detto il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, nella conferenza stampa al termine della riunione della Nato in cui è stato deciso il ritiro delle truppe dall'Afghanistan. “Ci consultiamo con i nostri partner", ha aggiunto il capo del Pentagono. "Chiediamo alla Russia – ha concluso - di cessare tali provocazioni e di essere più trasparente riguardo alle sue attività recenti”.(Beb)