Afghanistan: Stoltenberg, stop violenze, protezione diritti umani e stato diritto (2)

- Stoltenberg ha sottolineato che ci sono state consultazioni sulla presenza Nato in Afghanistan nelle ultime settimane e mesi. "Alla luce della decisione degli Stati Uniti di ritirarsi, i ministri degli esteri e della difesa della Nato hanno discusso oggi la via da seguire. E abbiamo deciso che inizieremo il ritiro delle forze della Missione di sostegno risoluto della Nato entro il primo maggio. Il nostro ritiro sarà ordinato, coordinato e deliberato", ha specificato. "Abbiamo in programma di completare il ritiro di tutte le nostre truppe entro pochi mesi. Qualsiasi attacco talebano alle nostre truppe durante questo periodo riceverà una risposta energica", ha ribadito.Stoltenberg ha detto che "questa non è una decisione facile e comporta dei rischi" e che "questa non è la fine delle nostre relazioni con l'Afghanistan. Ma piuttosto l'inizio di un nuovo capitolo" perché "gli alleati e i partner della Nato continueranno a stare con il popolo afghano. Ma ora spetta al popolo afghano costruire una pace sostenibile". Questo "pone fine alla violenza; salvaguarda i diritti umani di tutti gli afgani, in particolare donne, bambini e minoranze; sostiene lo stato di diritto; e assicura che l'Afghanistan non serva mai più come rifugio sicuro per i terroristi". (Beb)