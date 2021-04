Brasile: ordine avvocati accusa Bolsonaro omicidio e crimini contro l'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comitato creato dall'Ordine degli avvocati brasiliano (Oab) per analizzare le misure adottate dal governo del Brasile nella lotta contro la pandemia di Covid-19 ha concluso che il presidente Jair Bolsonaro avrebbe commesso omicidio e crimini contro l'umanità per omissione. I giuristi stimano che, anche se non fosse possibile provare scientificamente che migliaia di morti e feriti avrebbero potuto essere evitati, è sufficiente, ai fini della responsabilità, che sia dimostrato che una condotta corretta avrebbe ridotto il rischio. Il comitato di avvocati è presieduto dall'ex giudice della Corte suprema federale (Stf) Carlos Ayres Britto ed è composto da altri nove avvocati e avvocati, tra cui Miguel Reale Jr., uno degli autori della richiesta di impeachment contro l'ex presidente Dilma Rousseff. (segue) (Brb)