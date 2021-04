Brasile: ordine avvocati accusa Bolsonaro omicidio e crimini contro l'umanità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro elemento chiave delle accuse contro Bolsonaro è il rifiuto da parte del presidente di adottare misure di distanziamento sociale per limitare la circolazione di persone e le attività commerciali, consigliate dagli esperti per contenere l'avanzata della pandemia, nonché il suo tentativo di impedire a Stati e comuni di utilizzare tali misure. Il comitato ha concluso che ci sono "ragioni fondate e giustificate" per Bolsonaro per rispondere di un crimine contro l'umanità davanti al Tribunale penale internazionale dell'Aia, dal momento che le azioni del presidente rivelano "attacchi diffusi e sistematici contro l'intera popolazione" e che "attraverso azioni e omissioni sistematiche, il governo Bolsonaro ha finito per avere controllo della pandemia utilizzandola deliberatamente come strumento di attacco (arma biologica) e sottomissione dell'intera popolazione", sottolineano i giuristi. (Brb)