- Gli alleati della Nato hanno deciso di iniziare a ritirare le forze della missione Resolute Support in Afghanistan a partire dal primo maggio. Lo ha annunciato via Twitter il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il ritiro avverrà "in modo ordinato, coordinato e deliberato". Gli alleati continueranno "a stare con l'Afghanistan" e questo ritiro "segna un nuovo capitolo nelle nostre relazioni". (Beb)