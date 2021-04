Afghanistan: Nato, conclusione missione in quadro rinnovato sostegno a processo pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La conclusione della missione Resolute Support della Nato avviene sullo sfondo di un rinnovato sostegno regionale e internazionale per il progresso politico verso la pace. Continueremo a sostenere il processo di pace in corso di proprietà e guidato dagli afgani. Accogliamo con favore la Conferenza di Istanbul come un'opportunità per portare avanti il processo di pace e per rafforzare i progressi compiuti a Doha. Chiediamo al governo afgano e ai talebani di aderire ai loro impegni per il processo di pace avviato dall'accordo Usa-Talebani e dalla Dichiarazione congiunta Usa-Afghanistan", hanno proseguito. (segue) (Beb)