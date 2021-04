Afghanistan: Nato, conclusione missione in quadro rinnovato sostegno a processo pace (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Nato ha riunito una delle più grandi coalizioni della storia per servire in Afghanistan. Le nostre truppe sono entrate insieme in Afghanistan, ci siamo adattati insieme e ora partiamo insieme. Siamo grati a tutti coloro che hanno servito e sostenuto questa missione, comprese le forze di sicurezza dell'Afghanistan. Onoriamo i sacrifici di coloro che hanno pagato il prezzo più alto per servirlo", hanno concluso. (Beb)