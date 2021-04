Germania-Usa: telefonata Merkel-Biden, focus su Afghanistan, Ucraina e Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Afghanistan e il ritiro dalla Nato dal Paese, da completare entro l'11 settembre prossimo, è stato al centro del colloquio telefonico tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. È quanto comunica l'Ufficio stampa del governo federale. Merkel e Biden hanno sottolineato l'importanza di uno “stretto coordinamento” tra Germania e Stati Uniti per “l'impegno politico” per l'Afghanistan. La cancelliera tedesca e il presidente degli Usa hanno, inoltre, discusso degli ultimi sviluppi in Ucraina orientale. In merito, Merkel e Biden hanno concordato sulla necessità di chiedere alla Russia di “ridurre” le truppe che ha recentemente schierato ai confini dell'Ucraina al fine di raggiungere una diminuzione della tensione. In merito alla pandemia di Covid-19, Merkel e Biden hanno sottolineato l'importanza di un accesso “globale ed equo” ai vaccini, per il quale sia la Germania sia gli Stati Uniti intendono impegnarsi. (Geb)