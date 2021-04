Roma: coinvolta in indagine penale si lancia dal balcone di casa, grave 47enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 47 anni di Roma, dipendente del Ministero dell’Istruzione, è stata trovata agonizzante, oggi pomeriggio, nel cortile della palazzina in cui abita in Piazza della Libertà. A lanciare l’allarme è stato il portiere dello stabile poco dopo le 16. Immediatamente è stata allertata una ambulanza che ha trasportato la ferita in codice rosso al policlinico Gemelli. Le sue condizioni sono gravi ed è in prognosi riservata. La donna sembra essere caduta dal suo appartamento al secondo piano. L’ipotesi, quindi è quella del suicidio ma si sta valutando la compatibilità della caduta da circa sei metri con le ferite riportate. A quanto si apprende, la donna sembra essere rimasta coinvolta in una indagine penale e alcuni giorni la sua abitazione era stata perquisita. Non si esclude, quindi che la vicenda possa averla destabilizzata ma le indagini sono in corso.(Rer)