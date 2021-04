Usa: vicepresidente Harris "presto" in visita in Messico e Guatemala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, sarà "presto" in visita in Messico e in Guatemala come parte del suo piano diplomatico per rallentare la migrazione verso il confine tra Stati Uniti e Messico. "Il nostro obiettivo è affrontare le cause profonde e non vedo l'ora di recarmi, si spera come prima meta, nel Triangolo Nord, fermandomi in Messico e poi andando in Guatemala", ha detto Harris intervenendo a una tavola rotonda virtuale sulle cause principali della migrazione nell'area. Con l'insediamento alla Casa Bianca il presidente Usa, Joe Biden, ha abbandonato l'approccio "intransigente" del suo predecessore Donald Trump e ha affidato ad Harris il compito di guidare gli sforzi degli Stati Uniti con il Messico e i Paesi del Triangolo Nord dell'America centrale - Honduras, El Salvador e Guatemala - per impedire ai migranti di attraversare il confine. Harris ha già contribuito a concludere un accordo con Messico, Honduras e Guatemala per aumentare temporaneamente le forze di sicurezza ai loro confini per aiutare a frenare il flusso di migranti. (Nys)