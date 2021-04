Afghanistan: fonti stampa, Paesi Nato concordano avvio ritiro delle truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi dei Paesi della Nato hanno concordato di iniziare il ritiro delle truppe dall'Afghanistan. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dall'agenzia di stampa tedesca "Dpa", secondo cui la decisione è stata presa durante una videoconferenza dei ministri degli Esteri e della Difesa dei Paesi Nato. La decisione segue la decisione degli Stati Uniti di iniziare il ritiro a partire dal 1 maggio ed entro l'11 settembre, a 20 esatti dall'avvio dell'intervento. In precedenza il segretario di Stato, Antony Blinken, aveva precisato che l'annuncio sul ritiro dall'Afghanistan riguarda nello specifico le forze statunitensi, ma si inserisce nel contesto più ampio della presenza dell'Alleanza in Afghanistan che segue il principio di "azione comune". Gli alleati della Nato "insieme sono andati in Afghanistan, insieme hanno adattato la loro presenza sul campo e insieme lasceranno il Paese (in together, adjust together, out together)". Il ritiro, quindi, riguarderà tutti gli alleati presenti sul terreno. Nel breve punto stampa al quartier generale della Nato, a margine della ministeriale straordinaria sull'Afghanistan, Blinken ha sottolineato che "questo è un momento importante per la nostra Alleanza". Dopo l'attacco alle Torri Gemelle, l'11 settembre 2001, "insieme andammo in Afghanistan per occuparci di coloro che ci attaccavano e per assicurarci che l'Afghanistan non diventasse di nuovo un rifugio per i terroristi che potrebbero attaccare qualcuno di noi. E insieme, abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati di raggiungere. E ora è il momento di riportare a casa le nostre forze". (segue) (Beb)