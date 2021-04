© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta "Connettersi a Internet attraverso la luce. Roma prima in Italia a sperimentare in una scuola la tecnologia Li-Fi" (ore 10)REGIONE LAZIO- l’Assessore al Turismo, Valentina Corrado, e il Direttore dell'Agenzia regionale del Turismo, Roberto Ottaviani, illustreranno il Bando regionale da 4,5 milioni di Euro, "Nuove destinazioni turistiche e nuove idee di viaggi", in diretta sui canali Facebook della Regione Lazio e dell'assessore Corrado (ore 11)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla presentazione di otto nuovi bus Cotral a Rieti. Partecipano Amalia Colaceci, presidente di Cotral, e Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio. L’evento si svolge a Rieti, viale Kennedy, 1 - deposito Cotral (ore 15)- L'assessore regionale al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino, interviene alla presentazione online del Rapporto: "Prospettive, scenari e fabbisogni formativi per un turismo sostenibile nel Lazio". L'evento è promosso dalla Fondazione Its Turismo. L’evento si svolge in diretta sulla pagina Facebook di Fondazione Its Turismo (ore 18) (segue) (Rer)