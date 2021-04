Governo: Cdm convocato domani alle 14.30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato in data 15 aprile 2021, alle ore 14.30, a palazzo Chigi. All'ordine del giorno figura il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 ed il Documento di economia e finanza (Def) con annessa relazione al Parlamento. Nell'odg c'è anche l'esame di leggi regionali, oltre che la voce varie ed eventuali. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)