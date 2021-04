Afghanistan: Biden, dopo ritiro concentrarsi su Cina e altre minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono concentrarsi su altre minacce terroristiche emerse altrove, come pure su una Cina sempre più assertiva. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, annunciando formalmente il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan. "Non perderemo di vista la minaccia del terrorismo", ha assicurato il capo dello Stato. "Riorganizzeremo le nostre capacità anti-terrorismo nella regione per prevenire il riemergere di una minaccia terroristica contro il nostro Paese", ha proseguito. "I talebani devono sapere che se ci attaccheranno difenderemo noi stessi e i nostri partner con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione", ha ammonito Biden.(Nys)