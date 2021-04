Afghanistan: Biden, in 20 anni morti oltre 2.400 militari statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ricordato che la guerra in Afghanistan "è costata la vita a oltre 2.400 soldati delle forze armate statunitensi". Durante il discorso in cui ha confermato il ritiro delle truppe dal Paese, Biden ha sottolineato che la spesa complessiva è stata di oltre 2mila miliardi di dollari. Nel corso del suo intervento il capo dello Stato ha assicurato che Washington continuerà ad impegnarsi in Afghanistan, in particolare a favore delle donne. "Continueremo a sostenere i diritti delle donne e delle ragazze afghane, mantenendo una significativa assistenza umanitaria e allo sviluppo", ha detto il presidente. "Chiederemo ad altri Paesi della regione di fare di più per sostenere l'Afghanistan, specialmente il Pakistan, così come la Russia, la Cina, l'India e la Turchia", ha aggiunto Biden. (Nys)